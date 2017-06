La Plagne c'est le paradis des skieurs avec plus de 220 kilomètres de pistes réparties sur 10 000 hectares; les amateurs de glisse vont s'en donner à coeur joie.Du matin jusqu'au soir, de nombreuses animations et activités sont proposées.Allez, on chausse les skis et on y va !La Plagne…c’est le plus vaste domaine skiable en Europe...6 villages d’altitude, perchés entre 1200 et 3250 mètres, de la neige toute l’année, et très tôt dans l’hiver.