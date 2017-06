11, cours Foch

Au coeur des Landes, Dax, ville thermale Art Déco - En quelques mots - Suite En région Aquitaine, dans le département des Landes, la ville de Dax est réputée depuis l'Antiquité pour ses eaux chaudes. Le développement du thermalisme dès la fin du XIXème siècle en a fait une destination prisée. Aujourd'hui, en terme de fréquentation, Dax est la 1ère ville thermale de France. L'une des particularités de la cité est d'avoir conservé plusieurs bâtiments Art Déco, témoins de sa notoriété dans l'entre Deux-guerres. Avec des alentours propices à la découverte patrimoniale et à la randonnée, ...

Nous sommes dans le département des Landes en région Aquitaine, dans une ville qui depuis l'antiquité tire sa renommée de ses eaux thermales.

Baignée par l’Adour, à mi-chemin de Mont de Marsan et de Bayonne, Dax est une ville aux multiples facettes.

Et que vous soyez touriste ou curiste, vous serez séduit par la diversité de ses activités, par son patrimoine, ses fêtes, ses traditions,mais aussi par ses paysages ici même à Dax ou dans les environs ...



Hélène Lapeyre bonjour, merci de nous accueillir à Dax, vous êtes guide pour l'office de tourisme.

Et nous sommes ici devant ce que l'on appelle la fontaine chaude, c'est une eau à 62 degré, j'ai envie de dire c'est là que tout à commencé.



Hélène Lapeyre :

C'est effectivement ici que tout a commencé même si ce monument est relativement récent ; il date du début du XIXème siècle. La source la plus ancienne de la ...



Hélène nous nous retrouvons dans ce lieu prestigieux qu'est la salle de restaurant du « Splendid H ôtel ». C'est vrai qu'on est surpris lorsque l'on arrive à Dax de voir le « Splendid Hôtel » et l'Atrium, ces deux bâtiments Art Déco, ce sont les années 30, mais pourquoi l'Art Déco à Dax ?



Hélène Lapeyre :

L'Art Déco est un art de vivre qui voit le jour à Paris au lendemain de la Première ...



Posté par : mida le 12/07/2012 J'aime beaucoup regarder vos reportages qui font voyager.

Je dois bientôt aller à Dax en cure pour la 1ère fois et je ne connais pas. J'avoue que je suis un peu inquiète. Mais votre reportage m'a permis d'avoir une idée de l'endroit er ca a l'air sympathique.

Je dois bientôt aller à Dax en cure pour la 1ère fois et je ne connais pas. J'avoue que je suis un peu inquiète. Mais votre reportage m'a permis d'avoir une idée de l'endroit er ca a l'air sympathique. Au coeur des Landes, Dax, ville thermale Art Déco - Commentaires - Suite