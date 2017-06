Château et jardins de Villandry - En quelques mots - Suite Au cœur du Val de Loire et de ses châteaux de légende, à quelques kilomètres de la belle ville de Tours, le château de Villandry est un lieu exceptionnel. Depuis des décennies, l’harmonie de ses jardins lui ont assuré une renommée mondiale. Dernier château Renaissance bâti sur la Loire, entièrement réaménagé au XVIIIème siècle, Villandry a toujours eu la chance d’avoir des propriétaires passionnés. Si la visite du château est riche en découvertes, il ne faut manquer sous aucun prétexte ...



Château et jardins de Villandry - Coordonnées - Suite Château de Villandry 37510 Villandry Tél : 02-47-50-02-09 http://www.chateauvillandry.com



Château et jardins de Villandry - Présentation - Suite Le Val de Loire, classé au Patrimoine mondial de l’Unesco. Le Val de Loire et ses innombrables châteaux, et notamment le château de Villandry, où nous nous arrêtons pour Web TV Tourisme. Le château de Villandry, connu dans le monde entier pour ses jardins : le ardin d’ornement mais aussi les jardins d’agrément avec le Jardin de musique, le Jardin d’amour et plus récemment le Jardin du soleil. Mais on aurait tort de croire que Villandry, ce ne sont que des jardins ...



Château et jardins de Villandry - Villandry, une passion - Suite Philippe Chauveau (Webtvtourisme): M. Carvallo, merci de nous accueillir ici à Villandry. Nous sommes donc au cœur du Val de Loire. Villandry fait partie de ces grands châteaux du « Jardin de la France ». Est-ce qu’en quelques mots, vous pouvez nous raconter l’histoire de ce château de Villandry ? Henri Carvallo (Propriétaire du château de Villandry): Oui, puisque nous sommes ici dans la cour d’honneur, qui est sur le plan de l’architecture, le bel endroit du château et ça me semble être un lieu approprié pour retracer l’histoire ...



Château et jardins de Villandry - Le château de Villandry - Suite Philippe Chauveau (Webtvtourisme) : Si le château de Villandry est mondialement pour ses jardins, bien évidemment, l’intérieur du château est aussi très intéressant. Il faut absolument faire la visite. C’est ce que nous allons faire tout de suite avec Emmanuelle, qui est guide au château. Philippe Chauveau (Webtvtourisme) : Emmanuelle, vous êtes donc guide ici au château de Villandry. Vous nous accueillez dans la cour d’honneur. Alors le château de Villandry, c’est une longue histoire. Il date de quand ce château ? Emmanuelle Cartier (Guide) : Il date ... Posté par : laurent le 19/08/2010 Bravo pour votre reportage. Les images sont très belles. L'an dernier, j'ai emmené ma petite famille faire les châteaux de la Loire. Je connais Villandry et c'est un très beau château. Quant aux jardins, il faut prendre le temps de se promener à différents moments de la journée. En plus, il y a moins de monde qu'à Chambord...

Laurent Guérin (Troyes) Château et jardins de Villandry - Commentaires - Suite