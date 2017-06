Sans le savoir, vous connaissez sans doute déjà Villerville, puisque ce village fut le décor du film d’Henri Verneuil Un singe en hiver, avec Belmondo et Gabin !À l’origine petit village de pêcheurs avec ses célèbres moulières, Villerville, blotti entre mer et forêt, a gardé un charme intemporel. Loin de l’effervescence de Deauville et du décor surfait d’Honfleur, Villerville a su préserver son authenticité. Prisé par les peintres comme Dantan, D’Aubigny et Boudin, les musiciens comme Gabriel Fauré, les ...