Château à taille humaine, dans un parc arboré d’essences rares, Malmaison garde le souvenir de la « Belle créole ». Tableaux et mobiliers rappellent ...



Découvrez Le château de Malmaison - Plus d'infos - Suite À 8 kilomètres de Paris, Rueil Malmaison est une petite ville attachante, ayant conservé un centre ancien et un joli patrimoine, notamment la belle église St Pierre & St Paul. Mais ce qui fait encore aujourd’hui la renommée de Rueil, c’est bien évidemment le château de Malmaison, où Napoléon et Joséphine vécurent leurs plus belles heures.Château à taille humaine, dans un parc arboré d’essences rares, Malmaison garde le souvenir de la « Belle créole ». Tableaux et mobiliers rappellent ...



Découvrez Le château de Malmaison - Présentation - Suite Bienvenue au château de Malmaison. Nous sommes à quelques kilomètres de Paris,dans un lieu ou le temps semble s'être arrêté. Malmaison, un nom qui rappelle le souvenir de Napoléon, qui aimait venir , se prélasser ici, loin du faste et du protocole du palais des tuileries. Malmaison, c'est aussi un château ou raisonnent encore les rires et les larmes de Joséphine. Aujourd'hui, Malmaison est un lieu à la fois bucolique et chargé d'histoire, ou chaque pièce évoque le sourire ...

La Révolution les amène ...



Découvrez Le château de Malmaison - Visite guidée - Suite Le nom de Malmaison serait lié à un repaire d’envahisseurs normands pillant la région dès le IXème siècle. Au XIVème, une demeure seigneuriale est mentionnée sous le nom de Malmaison. Achetée en 1390 par Charles Goudet, sergent d’armes de Charles VI, elle passe en 1771 à Jacques Jean le Couteulx du Molay, riche banquier du royaume dont l’épouse tiendra ici même un salon littéraire réputé, recevant entre autres Madame Vigée Lebrun ou Bernardin de Saint Pierre.La Révolution les amène ...

Nous sommes dans la cave , hors ce ne sont pas de vraies caves parce qu'il y a un fossé tout autour, qui permet justement d'éclairer ces sous-sols.Et cette cheminée est l'ancienne cheminée du château quia servi pendant tout le 17eme, et le 18eme siècle.Elle a conservé sa potence sur laquelle on accrochait les marmites, avec à droite le grill, et à gauche le four à pain.Elle est restée en l'état, elle date ...



Découvrez Le château de Malmaison - Malmaison insolite - Suite Bernard Chevallier (Ancien conservateur de Malmaison)Nous sommes dans la cave , hors ce ne sont pas de vraies caves parce qu'il y a un fossé tout autour, qui permet justement d'éclairer ces sous-sols.Et cette cheminée est l'ancienne cheminée du château quia servi pendant tout le 17eme, et le 18eme siècle.Elle a conservé sa potence sur laquelle on accrochait les marmites, avec à droite le grill, et à gauche le four à pain.Elle est restée en l'état, elle date ...

Joséphine d'abord est une femme dons toute l'acception du terme, c'est ce que Napoléon avait dit d'elle et surtout contrairement au cliché qui est véhiculé depuis très longtemps, l'oiseau des îles dépensier, femme légère. Ce n'est pas du tout ça. C'est une femme qui sait absolument ce qu'elle veut, qui s'en donne les moyens, qui apparemment, extérieurement comme ça apparaît insouciante mais qui en réalité va exactement là où elle souhaite se rendre. Caractère ...



Découvrez Le château de Malmaison - Sous le charme de Joséphine - Suite Bernard Chevallier (Ancien conservateur de Malmaison)Joséphine d'abord est une femme dons toute l'acception du terme, c'est ce que Napoléon avait dit d'elle et surtout contrairement au cliché qui est véhiculé depuis très longtemps, l'oiseau des îles dépensier, femme légère. Ce n'est pas du tout ça. C'est une femme qui sait absolument ce qu'elle veut, qui s'en donne les moyens, qui apparemment, extérieurement comme ça apparaît insouciante mais qui en réalité va exactement là où elle souhaite se rendre. Caractère ... Posté par : renato le 03/12/2010 votre site web est absolument super , et donne aux provinciaux la possibilité de visiter des lieux originaux , comme par exemple Malmaison .

Merci Découvrez Le château de Malmaison - Commentaires - Suite