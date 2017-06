16, rue Chaptal

75009 Paris

Tél : 01-55-31-95-67



Horaires, tarifs & infos pratiques sur www.vie-romantique.paris.fr





Au cœur de Paris, dans le quartier mythique de la Nouvelle Athènes à 2 pas de Montmartre, une discrète allée pavée conduit à un pavillon 1830 à l’italienne, entouré d’un jardin de roses et de lilas. Cette maison, autrefois propriété du peintre Ary Scheffer, réputé pour être l’un des artistes favoris du roi Louis-Philippe, abrite depuis ...



Nous sommes à Paris, au cœur du 9ème arrondissement entre les grands boulevards et la butte Montmartre, dans ce quartier que l'on appelle communément « La nouvelle Athènes ». Pourquoi « La nouvelle Athènes »? Parce qu'au 19ème siècle, à partir des années 1820 plus particulièrement, furent édifiés ici de nombreux hôtels particuliers d'inspiration gréco-romaine. De nombreux artistes élurent domicile dans ce quartier de « La nouvelle Athènes », et l'on a vu fleurir de nombreux ateliers. Aujourd'hui, au 16 ...



Impossible de découvrir la période romantique, sans un détour par la nouvelle Athènes. Au coeur du 9ème arrondissement actuel, visite guidée d'un quartier historique. Après la traversée, quasi invisible, des anciens murs d'enceinte de Paris, les maisons d'artistes se succèdent : Delacroix, Géricault, Eugène Isabey. Premier arrêt, rue de la Tour des Dames, devant la Maison de Talma, l'un des comédiens préférés de Napoléon. Ces immeubles sont parmi les premiers a composer ce quartier qu'on appellera, dès 1823, la Nouvelle Athènes. Philippe Schmitt-Kummerlee ...

Philippe Chauveau (WebTVProd) :

Philippe Schmitt-Kummerlee, merci beaucoup de nous accueillir, vous êtes conférencier, ici, pour le musée de la vie romantique. Où sommes-nous, et pourquoi sommes-nous dans ce musée de la vie romantique ?



Philippe Schmitt-Kummerlee :

En 1830, un architecte du nom de Wormser a livré une maison à usage de location, que va préempter immédiatement Harry Schaeffer et sa famille naturellement. Il convoitait cette maison nouvelle, dans le style italien avec ses dépendances qui sont importantes, ...



La maison où nous nous trouvons, est restée dans la même famille de 1830 - au moment où cette maison - à été construite, jusqu'en 1982; et le musée de la vie romantique à ouvert après une importante rénovation de ce bâtiment par le décorateur Jacques Garcia. Cette maison était une maison d'habitation avec des chambres d'enfants, des cuisines, des placards, tous ce qu'on attend d'une vie quotidienne familiale ; et en fait, nous présentons à l'intérieur, dans le ... Posté par : marie le 22/08/2012 Suite à votre reportage et de passage à Paris, j'ai fait la visite du quartier et celle du musée. C'est un endroit magique où le temps semble s'être arrêté! Et avec ces beaux jours, le salon de thé à l'ombre du jardin était bien agréable. Lieu de visite que je recommande. Le calme au milieu de Paris!