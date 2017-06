30 Place des Fontaines

49700 Doué-la-Fontaine

tél : 02 41 59 20 49

www.ot-douelafontaine.fr



Le Mystère des Faluns

Les Perrières

7 rue d'Anjou

49700 Doué-la-Fontaine

Tél : 02 41 59 71 29

www.les-perrieres.com



Musée des commerces anciens

Écuries Foullon - Chemin du Lavoir

49700 Doué la Fontaine

Tél. 02 41 52 91 58

www.anciens-commerces.fr



A mi-chemin entre Angers et Saumur, non loin de la Loire, la ville de ...



Doué la Fontaine, au coeur de l'Anjou Les trésors de la Cité des roses - Présentation - Suite Bienvenue à Doué-la-Fontaine, nous sommes dans le département du Maine et Loire, en région pays de la Loire. C'est une petite ville pleine de charme de 7000 habitants mais c'est surtout un carrefour touristique incontournable de l'Anjou, puisque Doué-la-fontaine est connu pour son Zoo, le Biopark de Doué-la-Fontaine mais aussi pour ses pépinières, ses roserais, qui attirent chaque années des milliers de visiteurs. Mais c'est un autre site tout-à-fait étonnant que nous allons découvrir ensemble, nous allons faire un voyage ...

Bonjour Lydia



Lidya Haie/accueil office de tourisme :

Bonjour



Philippe Chauveau :

Vous êtes conseillère en séjour pour l'office de tourisme de Doué-la-fontaine. Merci de nous accueillir. Nous sommes ici sur ce que l'on appel le lavoir, c'est l'ancien lavoir de Doué-la-fontaine, nous sommes à deux pas de l'office de tourisme et lorsque nous avons préparé cette émission vous m'avez expliqué que le tourisme à Doué-la-fontaine tournait autour de deux grandes thématiques : Les roses et le troglodytes. Alors ...



Nous voici sur le site naturel des caves troglodytiques des Perières. Un site connu pour ses dimensions monumentales et ses formes ogivales gothiques. Ce lieu exceptionnel s'illumine et s'anime pour offrir au publique une scénographie époustouflante, le Mystère des Faluns. Nous sommes transporté dans l'univers sous-marin présent à Doué-la-fontaine il y a plus de 10 millions d'années. Le Mystères des Faluns invite les visiteurs à vivre une expérience artistique unique, fascinante entre terre et mer, passé et présent, ...



Musée privé créé en 1992, Au anciens commerces est installé dans les anciennes écuries du château Foullon, le baron Foullon à qui l'on doit donc la culture de la rose ici à Doué-la-fontaine. Le musée aux anciens commerces invite le visiteur à entrouvrir, à pousser la porte d'une vingtaines de boutiques des années 1900 à 1950. Prendre le temps de remonter le temps, se laisser porter par la nostalgie des souvenirs enfouies, des parfums oubliés, des émotions intactes, ...



