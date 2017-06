85260 Saint Sulpice le Verdon

Tél : 02-51-42-81-00

www.chabotterie.vendee.fr



Situé sur l'axe Nantes – La Roche sur Yon, au cœur de la Vendée, à 50 kms de la côté Atlantique, le logis de la Chabotterie est situé dans le périmètre dit « des Guerres de Vendée », là où eurent lieu les affrontements violents entre républicains et royalistes entre 1793 et 1798.

En Vendée, découvrez La Chabotterie, au coeur de l'Histoire - Présentation - Suite C'est en Vendée que nous vous emmenons pour Web Tv Tourisme, ici au logis de la Chabotterie. Nous somme au coeur même de la Vendée, à quelque kilomètres de la ville de Roche-sur-Yon. Et on aurait tord de penser que touristiquement parlant, la Vendée ne concerne que le Puy du Fou ou les plages de sables blonds qui bordent l'Océan Atlantique. La Vendée, c'est une multitude de lieux de visite, des châteaux, des demeures, des musées, des sites naturels à ...

«Julien Bourreau, vous êtes un des conservateur du logis de la Chabotterie, quand et comment est née cette aventure de la Chabotterie ?»



Julien Bourreau (Conservateur de la Chabotterie):

«L'aventure a débuté en 1992 lorsque le Conseil Général de la Vendée achète le logis, et l'année suivante le réaménage.»



Philippe Chauveau:

«Quelle est l'ambiance que vous souhaitez offrir à vos visiteurs ?»



Julien Bourreau (Conservateur de la Chabotterie):

Interview Estienne Blecon :directeur du Logis de la Chabotterie



Interview Estienne Blecon :directeur du Logis de la Chabotterie

Tout naturellement, Thierry Drapeau est revenu sur les lieux de son enfance en Vendée. Aujourd’hui, auréolé de ses deux étoiles au guide Michelin, Thierry Drapeau a d’abord sillonné la France, allant à la rencontre des grands chefs et travaillant ardemment pour apprendre son métier. Désormais lui-même à la tête de son propre établissement, Thierry Drapeau a choisi La Chabotterie pour faire découvrir sa cuisine.

Posté par : annick (roubaix) le 22/07/2011 Bonjour. J'avais connu la Vendée quand j'étais enfant et dans mon souvenir, il n'y avait pas grand chose à part la mer. J'y suis retourné l'été dernier avec mes enfants et j'ai constaté que ça avait bien changé. C'est très dynamique. Bien sût, j'ai adoré le puy du fou mais j'ai aussi visité la chabotterie et je confirme que c'est un bel endroit. En revanche, le resto a l'air sympa mais un peu cher! Posté par : marie le 08/07/2011 Quel plaisir de voir la Chabotterie dans vos émissions! J'y suis allée il y a 2 ans lors de vacances en Vendée. A 1h de la plage, c'est un endroit magnifique que nous avons découvert avec nos enfants qui étaient enchantés.

Je recommande vivement la visite.

Amitiés à tous.

