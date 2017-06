Du 24 au 27 septembre 2013 à Paris Porte de Versailles.



Rendez-vous référence de la profession pour se rencontrer, négocier, conduire et comprendre les évolutions du marché, l'événement présente une vision des voyages à 360° couvrant ainsi tous les motifs de déplacements : loisir, affaires et événementiel.



29.000 professionnels

1.200 marques exposantes

160 destinations

1.000 journalistes et médias

15% de ...



IFTM Top Resa septembre 2013 - Présentation - Suite IFTM Top Resa est le salon professionnel du tourisme et des voyages en France.Du 24 au 27 septembre 2013 à Paris Porte de Versailles.Rendez-vous référence de la profession pour se rencontrer, négocier, conduire et comprendre les évolutions du marché, l'événement présente une vision des voyages à 360° couvrant ainsi tous les motifs de déplacements : loisir, affaires et événementiel.29.000 professionnels1.200 marques exposantes160 destinations1.000 journalistes et médias15% de ...



Intervenants : Denis De Coster - Adobe.com Thomas Alix - Keyrus Laurent ...



IFTM Top Resa septembre 2013 - Mardi 24 septembre 2013 - Suite 14h15-15h30 Comment simplifier le parcours client ? Le client parcourt désormais les différents canaux selon les étapes de sa réflexion, le lieu où il se trouve, le type d’information recherchée. Et il n’achète plus forcément là où il s’est renseigné. Ce nouveau comportement, résolument cross canal, impose aux professionnels du tourisme de s’adapter pour continuer à capter et fidéliser son client. Une conférence très pratique qui s’appuiera sur de nombreux exemples.Intervenants : Denis De Coster - Adobe.com Thomas Alix - Keyrus Laurent ...

En faisant descendre internet dans la rue sur le terrain des agences de voyages, le téléphone mobile est certainement l'outil au potentiel commercial le plus prometteur.



Modérateur : Rémi Bain-Thouverez - i-tourisme

Intervenants : Jérome Toucheboeuf - Fullsix Cyril Laurent - Leadformance Philippe Lehartel - Pass VIP Stéphane Aïta - Sabre 11h00-12h00 Mieux vendre avec Internet Sur le web, ...



IFTM Top Resa septembre 2013 - Mercredi 25 septembre 2013 - Suite 10h00-11h00 Le mobile to shop : un nouveau levier de croissance ? Pour répondre au comportement cross canal des consommateurs, les enseignes adoptent une démarche web to shop.En faisant descendre internet dans la rue sur le terrain des agences de voyages, le téléphone mobile est certainement l'outil au potentiel commercial le plus prometteur.Modérateur : Rémi Bain-Thouverez - i-tourismeIntervenants : Jérome Toucheboeuf - Fullsix Cyril Laurent - Leadformance Philippe Lehartel - Pass VIP Stéphane Aïta - Sabre 11h00-12h00 Mieux vendre avec Internet Sur le web, ...



IFTM Top Resa septembre 2013 - Jeudi 26 septembre 2013 - Suite 09h30-10h30 L’agence connectée : les nouvelles solutions pour l’agence de voyages de demain Il n’y a plus de dichotomie entre le commerce traditionnel et le commerce connecté. L’agence de voyages de demain est à la fois offline et online. Pour capter, séduire, convaincre et fidéliser le web couplé avec les points de vente physique représente l’alternative le plus efficace pour augmenter les ventes et fidéliser vos clients. Venez découvrir quels outils peuvent aujourd’hui vous aider à faire évoluer votre agence de ...



IFTM Top Resa septembre 2013 - Vendredi 27 septembre 2013 - Suite 10h00-12h00 Travel agents Cup Avec la participation de Sophie JOVILLARD, journaliste – animatrice de « Echappées Belles » France 5 et marraine du salon 2013. A l’occasion de sa 35ème édition, IFTM TOP RESA met à l’honneur les agents de voyages ! La première « TRAVEL AGENTS CUP » désignera le meilleur agent de voyages de France. La grande finale récompensera en live le meilleur des 5 finalistes lors d’un show réalisé en présence de Sophie Jovillard, Présidente du jury. 12h15-13h15 Conférence IFTM ...