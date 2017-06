14h45-15h30 Développement durable : une source d'économies ?

Pour certains, le développement durable ne serait que de la communication et qu'une contrainte supplémentaire pour l'entreprise. Et si, au contraire, il était la source de création de valeur et l'opportunité de faire de réelles économies ?

La démarche a fait ses preuves et nos speakers viendront en témoigner.



Intervenants :

• Cathy Bou - Cathy Bou Conseil (ex- Thomas Cook)



L'industrie traverse une période à la fois complexe et riche en créativité. Pour ne pas mourir et évoluer, les acteurs du Tourisme doivent jouer la carte de l'innovation.

TOM a sélectionné les meilleures technologies du moment et décrypte les nouveaux enjeux pour que les TO, agences de voyages et les compagnies aériennes puissent se démarquer ! Modérateur :

• Guillaume Poulain - Travel On Move (TOM) Intervenants :

• Olivier Guilhot-Gaudeffroy - Capgemini Consulting

• Martine Granier ...



• Christian Mantei - Atout France

• Christian Delom - Atout France

• Jean-Pierre Mas - SNAV Les Professionnels du Voyage

• Richard Soubielle - SNAV Les Professionnels du Voyage 10h35-11h20 Doit-on croire encore en l'avenir des agences de voyages ?

Pour la cinquième année consécutive, Tour Hebdo a établi un panorama complet du marché de la distribution en France, en partenariat avec Altarès, ...



Intervenants :

• Marie Allantaz - Escaet

• Julien Laz - Hôtels-privés.com

• Mathieu Pollet - Loungeup.com

• avec la collaboration du Welcome City Lab 12h10-13h10 Une entreprise performante peut-elle être solidaire

Intervenants :

• Marie-Noëlle Champetier - Amadeus

• Dolores Merino Cebrian - Vacances Transat

• Département Partenariat humanitaire - Air France







