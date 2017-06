13, rue du Grand Prieuré

13200 Arles

Tél : 04 90 49 37 58

www.museereattu.arles.fr

Installé dans un ancien prieuré de l'Ordre de Malte datant du XVème siècle, le Musée Reattu est un lieu de visite incontournable pour le touriste de passage dans la belle ville d'Arles. Sur les bords du Rhône, le bâtiment porte le nom d'un peintre arlésien de la fin du XVIIIème siècle qui avait acquis le bâtiment pour y travailler et en faire une ...



Bien évidemment, les cryptoportiques, ou encore, les thermes de Constantin, rappellent les riches heures de la ville à l'époque gallo romaine. Mais il est un autre site, incontournable à Arles, c'est le musée Réattu.

Ce bâtiment de la fin du 15ème siècle, abritant ...



Ensuite, ce bâtiment à la révolution française, est passé dans les mains de Jacques Réattu qui était un peintre Arlésiens, qui est tombé littéralement amoureux du bâtiment et qui décide au moment où les biens des églises sont nationalisés et ...



