La création contemporaine au coeur de Bordeaux Le CAPC de Bordeaux - Présentation - Suite Bienvenue à Bordeaux. Nous sommes en Gironde, en région Aquitaine et dans la belle ville de Bordeaux, non loin de la place des Quinconces, nous vous invitons à visiter le CAPC, c'est le centre d'arts plastiques contemporain. Ce musée, installé dans un ancien entrepôt de denrées coloniales, est impressionnant par son architecture et ce centre d'arts plastiques contemporains a été créé en 1973, sous l'impulsion du maire de l'époque, Jacques Chaban-Delmas. Le CAPC est consacré à l'actualité artistique émergente et sa ...



La création contemporaine au coeur de Bordeaux Le CAPC de Bordeaux - Un lieu riche d'histoire - Suite Le CAPC fête ses 40 ans puisqu'il a été créé en 1973 à l'initiative de Jean-Louis Froment, avec le soutien de Jacques Chaban-Delmas, le maire de Bordeaux de l'époque. Il s'est installé très rapidement dans cet entrepôt qui est un ancien entrepôt de denrées coloniales, qui a une valeur patrimoniale forte. C'est un très beau bâtiment, assez unique dans l'architecture bordelaise, mais aussi française. C'est un lieu qui a failli être détruit. C'est un lieu qui a fonctionné de 1824 jusqu'au ...



La création contemporaine au coeur de Bordeaux Le CAPC de Bordeaux - Le CAPC : un rapport privilégié aux artistes - Suite Ce musée accueille des artistes qui sont contemporains. L'idée c'est de montrer des artistes dans leur production artistique. Aujourd'hui, quand on cite certains des artistes qui n'étaient pas connus à l'époque, mais connu pour nous, il y a Daniel Buren, Christian Boltanski. C'est la particularité de ce lieu, c'est qu'il a accueilli une grande partie des artistes qu'on connaît tous aujourd'hui en matière d'art contemporain, mais il les a découvert il y a déjà quelques temps. Ce qui est intéressant dans ...



La création contemporaine au coeur de Bordeaux Le CAPC de Bordeaux - Un musée cher aux Bordelais - Suite On a une moyenne de 150 000 visiteurs par an. On a deux publics. On a les gens qui découvrent pour la première fois. Ils sont fascinés par la puissance du bâtiment et la résonnance que peut avoir l'art contemporain là-dedans. Après, on a un public d'habitués que sont les Bordelais en général, qui viennent régulièrement parce que c'est un lieu qui fait partie de leur histoire, auquel ils sont très attachés, qui s'amusent aussi de pièces de la collection, ...