Rue du Château, 49260 Montreuil-Bellay

tél : 02 41 52 33 06

www.chateau-de-montreuil-bellay.fr



La Grange à dîme

Rue du Château

49260 Montreuil-Bellay

Tél : 02 41 50 97 24

www.grange-a-dime.com A quelques kilomètres de Saumur, le château de Montreuil Bellay s'élève, fier et majestueux, dans une boucle du Thouet.

Par sa position stratégique, sur un promontoire rocheux, le site de Montreuil-Bellay a de tous temps attisé la convoitise. Elevé en baronnie dès 1025 par Foulques ...



Et Montreuil-Bellay à surtout la particularité de posséder un château absolument magnifique, un château qui est une forteresse médiévale, 600 mètres de remparts flanqués de 13 tours défensives et au cœur de cette forteresse médiévale, un logis seigneuriale d'architecture renaissance.

Ensemble ...



Le château de Montreuil-Bellay après la révolution était voué à être transformé en réserve de pierre de carrière ou à être vendu par les Républicains. Les Républicains l'ont vendu à un riche marchand de Saumur, M.Nivelleau dont la fille Augustine a épousé un arrière arrière grand-oncle

En 1812, de sorte que le château de Montreuil est arrivé par cette alliance dans notre famille, et le château est habité par notre famille depuis plus de 200 ans, ...



Après avoir visiter le château de Montreuil-Bellay et pour rester dans la culture angevine, rien de mieux que de venir déjeuner ou dîner dans le restaurant devant lequel je me trouve. Comme son nom l'indique il s'agit d'une ancienne grange à dîme,

C'est un bâtiment qui date du XIII ème siècle, reconvertit depuis une vingtaine d'année en restaurant. Un restaurant un petit peu particulier puisqu'on y sert des fouées, les fouées font partis de la tradition angevine, ce ...



