Un château féodal impressionnant, des ruelles où résonnent encore les combats des armées vendéennes et sur les hauteurs de la ville, un sorte de folie architecturale, La Garenne Lemot que l'on doit au sculpteur François-Frédéric Lemot au début du XIXème siècle. Autour d'une villa néo palladienne s'étend un parc et des jardins magnifiques.

L'ensemble, bucolique à ...



Le Domaine de la Garenne Lemot à Clisson, Un goût d'Italie au coeur de la campagne nantaise - Présentation - Suite A quelques kilomètres au Sud de Nantes, en Loire Atlantique, dans la région Pays de la Loire, voici la jolie ville de Clisson.Un château féodal impressionnant, des ruelles où résonnent encore les combats des armées vendéennes et sur les hauteurs de la ville, un sorte de folie architecturale, La Garenne Lemot que l'on doit au sculpteur François-Frédéric Lemot au début du XIXème siècle. Autour d'une villa néo palladienne s'étend un parc et des jardins magnifiques.L'ensemble, bucolique à ...

Le Domaine de La Garenne Lemot est issu de la rencontre au début du 19e siècle entre les frères Cacault, l'un diplomate, l'autre peintre, et François-Frédéric Lemot, sculpteur et académicien. Ils se sont connus en Italie et à leur retour en France, les frères Cacault ont invité Lemot à venir découvrir le site de Clisson. Ils considéraient que c'était un lieu exemplaire en terme de paysage. Idéal, en rapport à cette nostalgie qu'ils ...



Le Domaine de la Garenne Lemot à Clisson, Un goût d'Italie au coeur de la campagne nantaise - Visite du domaine - Suite Rencontre avec Virginie Bourget (responsable du Domaine)Le Domaine de La Garenne Lemot est issu de la rencontre au début du 19e siècle entre les frères Cacault, l'un diplomate, l'autre peintre, et François-Frédéric Lemot, sculpteur et académicien. Ils se sont connus en Italie et à leur retour en France, les frères Cacault ont invité Lemot à venir découvrir le site de Clisson. Ils considéraient que c'était un lieu exemplaire en terme de paysage. Idéal, en rapport à cette nostalgie qu'ils ...