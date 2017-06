Place Yves Klein

06364 Nice cedex 4

tel : 04 97 13 42 01

Conçu par les architectes Yves Bayard et Henri Vidal, le MAMAC (Musée d'Art moderne & d'Art contemporain) de Nice il a la forme d'un arc tétrapode à cheval sur le cours du Paillon. Ouvert en juin 1990, il s'est vite imposé comme l'un des principaux lieux culturels de la ville de Nice. Sur 4 000 m2 répartie sur neuf salles d'exposition pour trois niveaux,



Avec son architecture particulièrement originale. Le MAMAC comme on l'appelle à Nice abrite près de 1200 œuvres qui couvrent les 20 ème et 21ème siècle à travers plus de 300 artistes. Yves Klein et Niki de Saint Phalle sont largement représentés.

Mais



Sur Nice on a cette chance d'avoir eu la possibilité de construire un musée neuf en centre ville (car ils sont souvent construit en périphérie). J'insiste sur ce point qui est très important, Nice est une ville qui vit beaucoup d'un



