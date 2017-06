Le Château

Le Musée des Beaux-Arts de Caen L'histoire de l'art chez Guillaume le Conquérant - Plus d'infos - Suite Musée des Beaux-ArtsLe Château14000 CaenTél : 02 31 30 47 70www.mba.caen.fr Caen possédât son musée des Beaux-Arts dès le début du XIXème siècle, comme la plupart des grandes villes de France. L'ancien séminaire des eudistes est choisi pour abriter les œuvres mais pendant de nombreuses années, les collections ne vont que peu s'enrichir et essentiellement d'œuvres régionales. Le second conflit mondial et les bombardements de la ville porteront un coup fatal au musée primitif. Il ...



Le Musée des Beaux-Arts de Caen L'histoire de l'art chez Guillaume le Conquérant - Présentation - Suite Bienvenue à Caen, nous sommes en Normandie, plus précisément en région Basse-Normandie et rappelons que Caen est le chef-lieu du Calvados. Outre son patrimoine, Caen, possède de nombreux lieux de visites, et aujourd'hui, c'est au musée des beaux-arts que nous vous emmenons et on peut dire que ce musée n'est pas banal, puisque il est installé dans un bâtiment contemporain au cœur même du château féodal de Guillaume le Conquérant. Véritable voyage dans l'histoire de l'art, le musée des beaux-arts ...



Le Musée des Beaux-Arts de Caen L'histoire de l'art chez Guillaume le Conquérant - Le musée - Suite Le musée des beaux-arts présente les grandes étapes de la peinture européenne, depuis la fin du moyen-age, jusqu'à l'époque contemporaine. Dans un bâtiment très moderne, parfaitement intégré au château, avec une lumière magnifique et un ensemble de salles qui s'articulent les une les autres et qui favorise la déambulation libre, à l'intérieur, proposant un parcours dans la peinture européenne, avec les différentes écoles, la France, l'Italie, les écoles du nord, la Hollande, les Flandres. De la Renaissance, de la fin ...



Le Musée des Beaux-Arts de Caen L'histoire de l'art chez Guillaume le Conquérant - Le parc des sculptures - Suite Le château de Caen, c'est d'abord un espace naturel, entouré de murailles, et dans cet espace naturel, on a installé il y a quelques années, un ensemble de sculptures modernes et contemporaines qui est finalement une forme d'extension du musée des beaux-arts. On a considéré que la sculpture était difficilement intégrable dans le musée mais par contre à l'extérieur, dans l'environnement immédiat, on a crée un parcours qui permet de découvrir quelques chefs-d'oeuvres de la sculpture depuis Bourdel jusqu'à Huang ...