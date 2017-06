20 Place des Terreaux

69001 Lyon

Tél : 04 72 10 17 40

www.mba-lyon.fr





Situé dans une ancienne abbaye bénédictine, sur la place des Terreaux, le Musée des Beaux-Arts de Lyon a ouvert ses portes en 1801. Après un grand chantier de rénovation de 1988 à 1998, le Musée propose désormais 70 salles d'exposition permettant de présenter des œuvres majeures de l'Egypte ancienne à nos jours. La peinture y est particulièrement bien représentée avec ...



Le Musée des Beaux-Arts de Lyon La capitale des Gaules célèbre l'Art - Plus d'infos - Suite Musée des Beaux-Arts20 Place des Terreaux69001 LyonTél : 04 72 10 17 40www.mba-lyon.frSitué dans une ancienne abbaye bénédictine, sur la place des Terreaux, le Musée des Beaux-Arts de Lyon a ouvert ses portes en 1801. Après un grand chantier de rénovation de 1988 à 1998, le Musée propose désormais 70 salles d'exposition permettant de présenter des œuvres majeures de l'Egypte ancienne à nos jours. La peinture y est particulièrement bien représentée avec ...

Fondé en 1801 sur la place des Terreaux dans une ancienne abbaye bénédictine, l'abbaye des Dames de Saint Pierre, l'édifice est classé monument historique. Et comme un peu partout en France, sa création prend sa source dans une ...



Le Musée des Beaux-Arts de Lyon La capitale des Gaules célèbre l'Art - Présentation - Suite Bienvenue à Lyon, nous sommes dans le département du Rhône en région Rhône-Alpes, et dans cette belle ville appelée aussi la capitale des Gaules en lien avec son riche passer antique, c'est le Musée des Beaux-arts que nous vous proposons de découvrir.Fondé en 1801 sur la place des Terreaux dans une ancienne abbaye bénédictine, l'abbaye des Dames de Saint Pierre, l'édifice est classé monument historique. Et comme un peu partout en France, sa création prend sa source dans une ...

Ce qui explique que dans notre musée l'on puisse envisager un panorama qui couvre de l'Égypte ancienne au 21ème siècle en passant par l'antiquité grec et romaine, par le Moyen Age, la Renaissance, la période moderne avec des peintures et des sculptures.

Dans la chapelle ...



Le Musée des Beaux-Arts de Lyon La capitale des Gaules célèbre l'Art - L'histoire du Musée - Suite Le Musée des Beaux-arts de Lyon dans une mouvance révolutionnaire et les premières arrivent en 1791 pour proposer au public un panorama de l'histoire de l'art, de la naissance de l'art à la période contemporaine.Ce qui explique que dans notre musée l'on puisse envisager un panorama qui couvre de l'Égypte ancienne au 21ème siècle en passant par l'antiquité grec et romaine, par le Moyen Age, la Renaissance, la période moderne avec des peintures et des sculptures.Dans la chapelle ...

Une pièce particulièrement spectaculaire, ainsi que la Koré qui est une statut qui vient de l'Acropole d'Athènes.

Quand on poursuit ce parcours thématique l'on arrive à un groupe d'oeuvres puisqu'il s'agit d'un ange et d'une vierge de l'Annonciation qui proviennent ...



Le Musée des Beaux-Arts de Lyon La capitale des Gaules célèbre l'Art - Les oeuvres majeures - Suite Nous proposons plusieurs parcours thématique, et pour une première approche un parcours de chefs-d'oeuvre que nous avons sélectionnés pour montrer les temps fort de cette collection. Pour évoquer l'antiquité nous avons retenu les portes d'un temple égyptien de MédamoudUne pièce particulièrement spectaculaire, ainsi que la Koré qui est une statut qui vient de l'Acropole d'Athènes.Quand on poursuit ce parcours thématique l'on arrive à un groupe d'oeuvres puisqu'il s'agit d'un ange et d'une vierge de l'Annonciation qui proviennent ...