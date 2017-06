39 boulevard Bonne Nouvelle

Le Musée Fabre de Montpellier L'un des plus beaux musées du Sud de la France - Plus d'infos - Suite Musée Fabre39 boulevard Bonne Nouvelle34000 MontpellierTél : 04 67 14 83 00www.museefabre.montpellier-agglo.com Le Musée Fabre est l'un des plus importants musées du Sud de la France par la richesse et la diversité de ses collections. En 1824, le baron François-Xavier Fabre (1766-1837), peintre et collectionneur, fait don, de son vivant, de son hôtel particulier, l'hôtel Massilian, et de ses collections personnelles. Après des travaux d'aménagement et l'intégration d'un ancien couvent de jésuites situé à proximité, le ...





Le Musée Fabre de Montpellier L'un des plus beaux musées du Sud de la France - Présentation - Suite Bienvenue à Montpellier. Nous sommes dans le département de l'Hérault, en région Languedoc-Roussillon et dans cette belle ville, nous vous invitons à visiter le musée Fabre. Installé dans un hôtel particulier, le musée a ouvert au public au milieu du 19e siècle à la suite d'une donation du baron François-Xavier Fabre, peintre et collectionneur. Regroupant des chefs-d'oeuvres de la création européenne, de la Renaissance à nos jours, le musée Fabre, avec plus de 2000 oeuvres, est aujourd'hui l'un des plus ...





Le Musée Fabre de Montpellier L'un des plus beaux musées du Sud de la France - Le musée d'hier à aujourd'hui - Suite Michel Hilaire : Ce musée a été créé en 1828 grâce aux dons d'un enfant du pays, le fondateur de ce musée, qui était un peintre néo-classique qui s'appelait François-Xavier Fabre, d'où le nom aujourd'hui de musée Fabre. C'est l'un des rares musées français qui porte le nom de son fondateur. D'habitude, on a plutôt un musée des beaux arts, mais à Montpellier, c'est le musée de François-Xavier Fabre, qui a offert cette collection qui était à l'origine installée dans la ...



Le Musée Fabre de Montpellier L'un des plus beaux musées du Sud de la France - La nouvelle vie du musée - Suite Michel Hilaire : C'est un musée à la fois ancien, puisqu'il a été créé au début du 19e siècle, mais tout jeune, puisqu'il a eu la chance d'avoir une extraordinaire rénovation grâce à l'Agglomération de Montpellier qui a soutenu cette magnifique restructuration et qui fait que le musée compte parmi les premières collections en France et en Europe.Le musée a près de 2000 oeuvres, mais de vraiment exposées on est aux alentours de 850, ça varie selon les accrochages, mais ...