Le Pays Thouarsais - En quelques mots - Suite Entre les châteaux de la Loire, le Futuroscope, le Puy du Fou et le Marais poitevin, le Pays Thouarsais est un lieu de villégiature idéal. Des paysages superbes et constrastés, entre plaine et bocage, arrosés par la rivière le Thouet permettent de découvrir un joli patrimoine fait de châteaux, de chapelles et de ponts romans. L’art contemporain est l’une des spécificités du Pays Thouarsais avec notamment la collection permanente présentée au château d’Oiron. Particulièrement adapté à des séjours familiaux, le Pays ...



D'octobre à mai :

du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 18h

le samedi : de 10h à 12h



En juin et septembre :

du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

le samedi : de 10h à 12h



En juillet et août :

du lundi au samedi : de 10h à ...



Nous sommes au nord des Deux-Sèvres, aux confins de l’Anjou, du Poitou et de la Touraine, dans une région qui connut de riches heures dans son histoire, notamment grâce à la famille de la Trémoïlle installée dans son château de Thouars.



Aujourd’hui, conjuguant à la fois tradition et modernité et regroupant 43 communes autour des villes de Thouars, Argenton les Vallées ...



Si des traces archéologiques permettent de certifier que de tous temps, des hommes vécurent dans les vallées du Thouet et de l'Argenton, il faudra attendre ...



La Pays Thouarsais fut il y a 185 millions d’années le point de jonction entre les contreforts du massif armoricain et l’océan tropical qui baignait alors la région. De nombreuses traces de ...



La Pays Thouarsais fut il y a 185 millions d'années le point de jonction entre les contreforts du massif armoricain et l'océan tropical qui baignait alors la région. De nombreuses traces de ...