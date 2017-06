Aussi élancé que les autres sont massifs, le beffroi de Lille est le plus haut de tous : 105 m, 432 marches ! Les ...



Lille, capitale des Flandres, Le beffroi et le Palais des Beaux-Arts - Plus d'infos - Suite Avec plus d'un million d'habitants, l'unité urbaine de Lille est la 4ème de France. Mais son cœur historique est assez resserré, ce qui permet d'en faire une ville où il fait bon flâner. Son architecture typique des Flandres révèle de beaux bâtiments. Le beffroi de l'Hôtel de Ville est l'une des fiertés de la cité !Aussi élancé que les autres sont massifs, le beffroi de Lille est le plus haut de tous : 105 m, 432 marches ! Les ...



Lille, capitale des Flandres, Le beffroi et le Palais des Beaux-Arts - Présentation - Suite Bienvenu à Lille. Nous sommes dans le département du nord, dans la région Nord pas de Calais. Lille est une ville très attachante par bien des aspects. Lille est une petite ville en quelque sorte avec à peine 200 000 habitants mais son agglomération urbaine est importante avec plus d'un million d'habitants. Aujourd'hui, par ses infrastructures, par sa diversité économique, par sa richesse culturelle, Lille est une ville résolument ouverte vers le 3ème millénaire. Nous vous emmenons aujourd'hui à la ...



Lille, capitale des Flandres, Le beffroi et le Palais des Beaux-Arts - Le beffroi - Suite Alors les beffrois sont nés au moyen age. Ce sont des tours qui ont été élevés à l'époque pour symboliser la liberté, l'autonomie et les puissances des communes, un petit peu en opposition autour d'un palais ou au clocher des églises. Elles ont pu servir au cours de l'histoire de prison, de tour de guet pour surveiller les attaques ou les incendies. C'est là aussi que l'on pouvait éventuellement renfermer le trésor ou les clefs de la ville. Elles ont ...



Lille, capitale des Flandres, Le beffroi et le Palais des Beaux-Arts - Le Palais des beaux-arts - Suite C'est un palais qui a été construit en 1892 pour être un palais hébergeant un musée et c'est là tout sa caractéristique. Ces oeuvres ont été collectées durant tout le 19ème siècle puisque le musée est un des plus anciens en France, il a éét créé par un décret de Bonaparte en 1801. Donc ce musée en 1892 quand il ouvre, c'est un musée avant tout contemporain, dans un bâtiment de l'époque contemporaine, avec une grande collection donc de peintures ...