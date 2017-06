11, la Canebière

13001 Marseille

Tél : 0826 500 500

www.marseille-tourisme.com



Hôtel Intercontinental

1, place Daviel

13002 Marseille

Tél : 04 13 42 42 42

www.marseille.intercontinental.com



Mucem

1, esplanade du J4

13002 Marseille

Tél : 04 84 35 13 13

Ville multiculturelle, à l'histoire riche et tourmentée, tournée vers la Méditerranée, Marseille ne cesse de fasciner et d'émouvoir. Capitale européenne de la Culture, elle offre un nouveau visage. Outre la Bonne Mère ...



Ensemble sur WEBTVTOURISME nous allons rencontrer le directeur de l'Office de tourisme qui nous fera partager son attachement à la cité phocéenne, nous discuterons également avec la directrice de l’hôtel Intercontinentale qui a ouvert récemment.

Et puis nous ouvrirons les portes d'un nouveau lieu emblématique, c'est le fameux MUCEM, bienvenue à ...



En fait ce n'est pas un musée d'ethnologie, ce n'est pas un musée d'art, ce n'est pas un musée d'histoire, mais c'est tout ça à la fois, car on essai de confronter différents types de regards pour développer nos thèmes.

Et c'est plus qu'un musée, car il y a ...



Le site avait donc une vocation religieuse, c'était aussi un village jusqu'au XVII ème siècle, lorsque Louis XIV donne ordre au chevalier de Clerville, prédécesseur de Vauban de construire une forteresse.

Ce qui a donné naissance au fort Saint-Nicolas ...



Nous sommes sur la terrasse de l'hôtel Dieu. Bâtiment emblématique et historique de la ville. C'est un bâtiment qui date de 1754, à été achevé sur le coté gauche en 1866, ouverture en temps qu'Hôtel Dieu par Napoléon III à l'époque. C'est un bâtiment qui a servi d'hôpital pendant très longtemps jusque dans les années 90 du XX ème siècle. A été fermé et les hôpitaux sont partis, la ville a acheté le bâtiment et a lancé un appel d'offre ...