Avenue Saint Martin

98000 Monaco

Tél : + 377 93 15 36 00

www.oceano.mc



Nouveau Musée National de Monaco

17 avenue Princesse-Grace

98000 Monaco

Tél : +377 93 30 91 26

www.nmnm.mc

Durant l'été 2014, deux expositions majeures d'art contemporain sont proposées en Principauté de Monaco. Lieu emblématique du tourisme monégasque, le Musée Océanographique, dans sa démarche de protection de la faune et de la flore aquatique, a demandé à dix artistes chinois d'avant-garde ...



La principauté de Monaco est un incontournable lors d'un séjour sur le coté d'azur et il est vrai qu'on ne se lasse pas de découvrir ou redécouvrir les charmes de ce petit état entre le luxe de Monte Carlo et les ruelles authentiques du rocher où vibre le Monaco authentique. Outre les lieux ...



L'exposition « Sharks and Humanity » est ouverte au public à partir du 4 juin 2014, journée mondiale des océans, et qui va rester au musée jusqu'au 8 mars 2015. C'est une exposition qui est conçue et présentée par le musée océanographique de Monaco en collaboration avec Parkview Arts Action. C'est une fondation artistique qui ; en collaboration avec le musée, souhaite sensibiliser le public autour de la thématique des requins. Justement Parkview Arts Action à souhaité demander à 10 artistes chinois, d'exprimer ...



On se trouve à la Villa Paloma, c'est un des deux lieux qui identifient notre musée, la villa Paloma et la villa Sauber. Et justement la Villa Paloma, dans notre mission c'est de montrer des expositions autour du sujet du paysage. Donc c'est pour ça que cet été on a la chance et on est très heureux de pouvoir montrer un petit bijou, 46 œuvres de Gilbert & Georges. Deux artistes anglais qui s'identifient en tant qu'un seul artiste. On ...