Au cœur des Landes, entre forêts et océan, la ville de Mont de Marsan mérite assurément le détour. Aux confluences de trois rivières, elle s'est bâtie sur l'économie fluviale au fil des siècles. Aujourd'hui, Mont de Marsan reste connue pour sa base militaire et son activité aérienne. Outre un tourisme vert très développé adapté à un public familial, Mont de Marsan possède un très intéressant musée consacré à la sculpture figurative du XXème siècle, le musée Despiau Wlérick. On s’attardera aussi ...