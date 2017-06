Palais de la Porte Dorée,

293 Avenue Daumesnil 75012 Paris

Tél : 01 53 59 58 60

www.histoire-immigration.fr

Installé au Palais de la Porte dorée à Paris, le Musée de la Porte dorée rend hommage à tous ceux qui, par des mouvements migratoires imposés ou consentis, ont apporté leur pierre à la diversité et la richesse culturelle de la France.

Le Palais de la Porte dorée fut construit pour l'Exposition coloniale de 1931 voulue ...



C'est ici que s'est tenu en 1931 l'exposition coloniale dont le Maréchal Lyautey fut le commissaire et qui avait pour but de montrer la puissance de l'empire français dans le monde. Après cette exposition le Palais de la ...



Après avoir été un musée de la France d'Outre-mer avec son aquarium tropical qui avait ouvert pour l'exposition coloniale, c'est André Malraux qui a décidé en 1960 d'en faire un musée des arts d'Afrique et d'Océanie, ...



Il était pas question non plus de faire un musée avec des artistes « immigrés », avec une catégorie artistique qui serait les artistes issus de l'immigration après tout Léonard De Vinci était aussi un ...



