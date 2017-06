14, rue Désirée

17000 La Rochelle

Tél : 05 46 41 68 08

www.museeslarochelle.com Créé en 1984, le Musée des Automates de la Rochelle se situe près du port, dans le quartier moderne de « La Ville en Bois ».

Sur 500 m2, plus de 300 automates sont présentés au public dans une muséographie féérique qui ravira les plus jeunes. Le Musée de la Rochelle expose des pièces anciennes exceptionnelles rappelant l'apogée des automates au XVIIIème, sous ...



Pendant près de trente ans des passionnés ont sillonné l'Europe, des salles de ventes aux antiquaires en passant par les greniers des particuliers ou les réserves des grands magasins afin ...



Nous avons essayé d'abord, et je pense que nous réussissons, que tous les automates soit en mouvement ...



