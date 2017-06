63, rue de Monceau

75008 Paris

Tél : 01 53 89 06 40

www.lesartsdecoratifs.fr

En quelques mots : (à intégrer dans l'onglet « plus d'infos » & « lieux à découvrir »

Moïse de Camondo demande à l'architecte René Sergent, en 1911, de bâtir un nouvel hôtel particulier, en lieu et place de celui de ses parents, rue de Monceau dans le VIIIème arrondissement parisien. Sergent s'exécute selon les goûts de l'époque en s'inspirant librement ...



Musée Nissim de Camondo, Le charme et l'élégance d'un hôtel particulier parisien - Plus d'infos - Suite Musée Nissim de Camondo63, rue de Monceau75008 ParisTél : 01 53 89 06 40www.lesartsdecoratifs.frEn quelques mots : (à intégrer dans l'onglet « plus d'infos » & « lieux à découvrir »Moïse de Camondo demande à l'architecte René Sergent, en 1911, de bâtir un nouvel hôtel particulier, en lieu et place de celui de ses parents, rue de Monceau dans le VIIIème arrondissement parisien. Sergent s'exécute selon les goûts de l'époque en s'inspirant librement ...



Musée Nissim de Camondo, Le charme et l'élégance d'un hôtel particulier parisien - Présentation - Suite Bienvenue à Paris et bienvenue plus précisément dans le très chic 8 ème arrondissement de la capitale. Nous allons vous emmener sur les pas de Moïse de Camondo qui en 1911 demanda à l'architecte René Sergent de détruire l'ancien hôtel particulier de ses parents pour en construire un nouveau dans le goût de l'époque inspiré du XVIII ème siècle. Dans cet édifice qui n'est pas sans rappeler le petit Trianon de Versailles, Moïse de Camondo va installer ses collections et ...

La famille Camondo est une famille juive, d'origine turque, spécialisée dans les affaires de la banque et la banque Camondo est l'une des plus importante au XIX ème siècle à Istanbul puisque c'est la banque des sultans ottomans. A partir des années 1860, elle décide d'émigrée ici à Paris pour y développer les affaires familiales. C'est la première génération des Camondo qui arrive en bordure du parc Monceau en 1869. Moïse de Camondo qui devient le seul héritier ...



Musée Nissim de Camondo, Le charme et l'élégance d'un hôtel particulier parisien - Reportage - Suite CONSERVATRICE :La famille Camondo est une famille juive, d'origine turque, spécialisée dans les affaires de la banque et la banque Camondo est l'une des plus importante au XIX ème siècle à Istanbul puisque c'est la banque des sultans ottomans. A partir des années 1860, elle décide d'émigrée ici à Paris pour y développer les affaires familiales. C'est la première génération des Camondo qui arrive en bordure du parc Monceau en 1869. Moïse de Camondo qui devient le seul héritier ...