Oiron, les Anciens et les Modernes, Entre Poitou et Touraine, un château de contes de fées - Plus d'infos - Suite Entre Poitou et Touraine, à mi-chemin de Saumur et Poitiers, le château d'Oiron s'élève fier et majestueux. Si sa construction initiale remonte au XVème siècle, il a été profondément remanié au XVIIème et présente ainsi un bel exemple d'évolution architecturale, de la Renaissance à l'époque classique. Le château, fut construit par la famille Gouffier, proches des Rois de France et accueillit notamment Charles IV et Catherine de Médicis, avant d'être dévasté par les Huguenots lors des Guerres de Religion. Le ...

Au cœur de la campagne, aux confins de la Touraine et du Poitou, plus précisément entre Poitiers et Saumur, s'élève un château féérique.

Considéré comme le plus méridional des châteaux de la Loire, sa construction débuta au XVIème siècle. C'est à la famille Gouffier, et notamment Claude Gouffier, écuyer du Roi Henri II, que l'on doit cette merveille d'architecture.



A l'intérieur, on s'arrêtera notamment sur ...



Oiron, les Anciens et les Modernes, Entre Poitou et Touraine, un château de contes de fées - Présentation - Suite Nous sommes en Deux-Sèvres, en région Poitou-Charentes, et plus précisément à Oiron.Au cœur de la campagne, aux confins de la Touraine et du Poitou, plus précisément entre Poitiers et Saumur, s'élève un château féérique.Considéré comme le plus méridional des châteaux de la Loire, sa construction débuta au XVIème siècle. C'est à la famille Gouffier, et notamment Claude Gouffier, écuyer du Roi Henri II, que l'on doit cette merveille d'architecture.A l'intérieur, on s'arrêtera notamment sur ...



Oiron, les Anciens et les Modernes, Entre Poitou et Touraine, un château de contes de fées - Visite du Château - Suite Ce château, comme beaucoup de châteaux a été construit en plusieurs phases. Les travaux ont commencé en 1490. La première époque, c'est ce qu'on appelle le château Renaissance que l'on voit aujourd'hui, notamment dans l'aile Renaissance à gauche et il a été construit en U, mais au départ il faut savoir qu'il y avait un bâtiment au travers qui a été détruit au 17e siècle. La façade a été refaite au 17e siècle. Juste à titre d'information, la tour la ...