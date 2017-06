Pêcherie La Maillard - Hauteville-sur-Mer - Normandie - En quelques mots - Suite En Basse Normandie, face aux îles Chausey, le canton de Montmartin-sur-mer regroupe différentes communes rurales et littorales situées entre Granville et Coutances. Lieu de villégiature associant le charme de la côté à la quiétude de la campagne, Montmartin-sur-mer et son canton possèdent de nombreux atouts comme le musée maritime de Régneville et ses fours à chaux, des circuits de randonnée, un patrimoine remarquable ou encore la pratique de nombreuses activités liées à la mer, comme le longe-côte. Mais, surtout, à Hauteville-sur-mer, ...



Nous sommes dans la Manche, précisément entre Granville et Coutances.

Granville, sur son promontoire rocheux, et Coutances avec sa cathédrale gothique, et son festival de jazz sous les pommiers, chaque année au printemps.

Le canton de Montmartin-sur-Mer est situé au bord du havre de la Sienne, c’est l’un des plus beaux havres du grand ouest. Alors un havre, qu’est ce que c’est ? C’est tout simplement un estuaire ...



Philippe Chauveau (Webtvtourisme) : Nous sommes ici sur la plage du Pignochet, dans cette splendide baie du Mont-Saint-Michel que vous apercevez juste derrière moi.C'est ici en fait que tout a commencé puisque nous sommes sur des traces du néolithique. Luc Chatelais, vous êtes un des spécialistes de l'histoire des pêcheries dans la région. La plage de Pignochet et ces traces-là que nous voyons, ces pieux comment ça a fonctionné ? Luc Chatelais (historien des pêcheries) : Alors nous sommes donc sur les lieux ...