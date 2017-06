Principauté de Monaco - En quelques mots - Suite C’est l’un des plus petits pays du monde et pourtant chacun connait Monaco. Depuis plus de 7 siècles, les princes de Monaco ont eu à cœur de préserver l’indépendance de leur principauté. Associée au luxe et au glamour, avec son casino, ses palaces, ses épreuves sportives internationales, Monaco est aussi une cité attachante, ayant su préserver son authenticité. Outre le Rocher et ses ruelles tortueuses autour du palais princier, on appréciera le musée des automobiles, le musée des souvenirs napoléoniens, ...



Principauté de Monaco - Coordonnées - Suite Office du Tourisme monégasque 2, boulevard des Moulins 98000 Monaco Tél (de France): +377-92-16-61-16 http://www.visitmonaco.com



Principauté de Monaco - Présentation - Suite Philippe Chauveau (Webtvtourisme) : Bienvenue à Monaco. Monaco, un nom qui fait rêver, ce petit pays dont les frontières sont des fleurs, comme le disait si joliment Colette. Monaco est certes, un confetti sur la carte de l’Europe, mais c’est une nation à part entière, un pays qui siège même au conseil de l’ONU. Si Monaco est connu dans le monde entier, c’est en partie grâce à sa famille princière, les Grimaldi, qui règnent ici depuis plus de 700 ans. Monaco c’est aussi ...



Principauté de Monaco - D’hier à aujourd’hui - Suite Philippe Chauveau (Webtvtourisme) : Ce qui frappe lorsque l’on arrive à Monaco, ce sont ces gratte-ciel à l’architecture parfois audacieuse, mais n’oublions pas qu’à l’origine, Monaco était blotti sur son rocher. Et si aujourd’hui la principauté entretient des relations très apaisées avec ses voisins -la France et l’Italie-, ça n’a pas toujours été le cas, et l’histoire de Monaco a parfois été très agitée. Sur la prestigieuse place du palais, face aux appartements du prince, une statue de bronze est érigée depuis ...



Principauté de Monaco - A découvrir - Suite Philippe Chauveau (Webtvtourisme) : Ce serait un tort de croire que l’on peut découvrir Monaco en quelques heures, ou en une journée seulement. Certes, la superficie de la principauté n’est pas élevée, moins de trois kilomètres carré, mais elle recèle de lieux de visite. Que ce soit les appartements du palais princier, les jardins, jardin exotique, jardin animalier, jardin japonais. Les musées aussi avec le musée des voitures anciennes, le musée des souvenirs Napoléoniens, musée des timbres et des monnaies, ou ... Posté par : marie le 28/02/2012 Bonjour,

J'ai beaucpup apprécié votre reportage qui m'a rappelé un très bon week-end à Monaco que mon mari m'a offert pour la St Valentin. Vous avez raison de souligner qu'il y a des hôtels et des restaurants pour tous les budgets. Monaco n'est pas réservé aux plus fortunés. La belle ville est très belle et il y a beaucoup de choses à visiter.

Idéal pour un week-end de 4 jours en amoureux! Posté par : malo le 28/02/2012 Trop cool!

Les images font rêver.

Et Charlène est tellement belle.

J'adoooooore Monaco Principauté de Monaco - Commentaires - Suite