Mais les tragédies du XXème siècle n’ont pas épargné la ville qui eut à subir des conflits mondiaux.

Fière de son patrimoine allant de l'époque romaine à l'Art-déco, ...



Nous sommes en région Champagne-Ardennes, dans le département de la Marne. Reims, c'est la ville des rois, une ville étroitement liée à l'Histoire de France avec le baptême de Clovis, le sacre des souverains jusqu'aux événements tragiques des deux premiers conflits mondiaux. Mais Reims, c'est aujourd'hui une ville jeune, vivante, dynamique qui vous réserve beaucoup de très belles surprises.

Ensemble, sur Web TV Tourisme, nous allons partir à la découverte de Reims, et notamment de sa cathédrale, ...



Margaret Touzel, bonjour !



Margaret Touzel :

Bonjour Philippe !



Philippe Chauveau :

Vous êtes guide-conférencière pour l'OT de Reims. Nous sommes ici sur la place Royale de reims. Avant de revenir sur l'histoire de Reims, une question : C'est quoi être rémois aujourd'hui, au début du XXIème siècle ?



Margaret Touzel :

Vaste sujet ! Je pense que déjà, c'est connaître le passé d'une ville et aussi avoir des ambitions pour la ville.



Bien évidemment, on ne peut pas évoquer Reims sans évoquer le champagne. Vin de fête et de prestige aussi bien en France qu'à l'étranger, le champagne est aussi synonyme de labeur et de savoir-faire ancestral. Nous sommes ici sur ce que l'on appelle la Montagne de Reims où se succèdent vignes et villages. L'un des points culminants de la Montagne de Reims, c'est Verzenay où nous nous trouvons précisément. Verzenay où a été érigé en 1909 un ...



Reims, c'est le champagne bien sûr mais ce sont aussi beaucoup d'autres émotions gustatives à découvrir dans les nombreux restaurants de la ville, à l'exemple du Café du Palais qui vous accueille dans un cadre tout à fait étonnant et qui fait la part belle aux produits régionaux. Des saveurs à découvrir à Reims, comme par exemple le traditionnel biscuit rose de Reims, une institution, ou encore ces chefs étoilés qui font rayonner la renommée de Reims ...



Posté par : fourchette le 02/08/2011 superbe reportage sur ma region!!!!!!malheureusement elle n'est pas tres reconnu au niveau touristique,mais moi je suis fiere d'etre une Champenoise et je ne la Champagne pour rien au monde!!!!!! Posté par : bob le 22/07/2011 Sympa les chambres d'hôtes... Posté par : pierre le 22/07/2011 Beau reportage sur cette belle ville de Reims que je connais un peu. J'ai découvert le spectacle de nuit de la carhédrale pour les 800ans et c'est fantastique.

