25Place de la Cathédrale

76000 Rouen

Tél : 02 32 08 32 40

www.rouentourisme.com



Musée des Beaux-Arts

Esplanade Marcel Duchamp

76000 Rouen

Tél : 02 35 71 28 40

www.mbarouen.fr



Musée de la Céramique

1, rue Faucon

76000 Rouen

Tél : 02 35 07 31 74

www.rouen-musees.com



Musée Flaubert & de l'histoire de la médecine

51, rue de Lecat

76000 Rouen

Tel : 02 35 15 59 95

www.rouen.fr





Rouen Vallée de Seine, Patrimoine, musées, gastronomie - Présentation - Suite Bienvenus à Rouen, nous sommes en Seine Maritime, en Région Haute-Normandie, et Rouen est une ville particulièrement attachante, avec ses petites rues pittoresques, et c'est maisons à pans de bois. Rouen et son patrimoine autour de la cathédrale Notre Dame ou encore autour du palais de justice et du gros horloge. Mais Rouen se sont aussi des musées que nous allons parcourir ensemble, comme le musée des beaux-arts, le musée de la céramique ou encore le musée Flaubert de l'histoire ...

Bonjour Killian. Killian Penven. Merci de nous accueillir à Rouen. Alors forcément j'ai un petit doute, Killian Penven, c'est pas très normand tout ça, ça a une petite consonance bretonne tout de même.



Killian Penven :

Effectivement mon nom pourrait prêter à confusion, je ne suis pas un breton d'adoption mais mes origines sont bien normandes.



Philippe Chauveau :

Killian, vous êtes passionné d'histoire et vous êtes guide conférencier ici, à l'office de tourisme de Rouen. Vous ...



Le musée de la céramique a été inauguré au en 1984, c'est un hôtel ...



Rouen Vallée de Seine, Patrimoine, musées, gastronomie - Musée de la céramique - Suite Outre ses quartiers médiévaux et ses maisons à pans de bois telles que nous les avons vues, Rouen possède plus d'une centaines d'hôtels particuliers comme celui-ci. Nous sommes ici à l'hôtel d'Ocqueville, ce beau bâtiment XVIIième siècle qui abrite le musée de la céramique. Car il faut rappeler qu'au XVIIième et au XVIIIième, la faïence a fait la réputation, la renommée de la cité normande.Le musée de la céramique a été inauguré au en 1984, c'est un hôtel ...



Rouen Vallée de Seine, Patrimoine, musées, gastronomie - Musée des beaux-arts - Suite Le musée des beaux-arts de Rouen est considéré comme l'un des plus important de France. Déjà par la taille, la taille de ce bâtiment, un bâtiment impressionnant, construit à la fin du XIXième siècle pour abriter spécifiquement les collections. Des collections artistiques qui vont de la période médiévale à la période contemporaine. Et tous les grands noms de la création artistique sont là. Si je vous parle de David d'Angers, de Sisley, de Renoir, de Monet, de Caillebotte, du Caravage ...



Rouen Vallée de Seine, Patrimoine, musées, gastronomie - Musée Flaubert et de la médecine - Suite nous sommes dans un autre quartier de Rouen, un peu excentré par rapport à la cathédrale et à la place du vieux marché, nous sommes près de l'Hôtel Dieu, donc dans un quartier XVIIIième siècle et nous sommes ici au musée Flaubert qui est aussi le musée de l'histoire de la médecine. Pourquoi ? Tout simplement parce que Gustave Flaubert est né ici dans ce pavillon, en 1821 à deux pas de l'Hôtel Dieu où son père était chirurgien. Et c'est ...