Construits en 1825 sur les rives de la Garonne par l'architecte Urbain Vitry, les abattoirs de Toulouse témoignent d'une architecture néo-classique dans une forme basilicale. En activité jusqu'en 1988, ils sont transformés en lieu d'exposition en 2000 après une réhabilitation due aux architectes Antoine Stinco et Rémi Papillault. Regroupant trois unités qui fonctionnaient alors indépendamment, les Abattoirs réunissent alors le Musée d'art



D'ou son surnom de ville rose si bien chantée par Claude Nougaro, direction plus précisément la rive gauche de la Garonne qui s'affirme comme un pole culturel incontournable, c'est ici que s'élève les abattoirs musée d'art moderne et d'art contemporain

Il s'agit bien sur des anciens



Il y avait cette surface de disponible qui est une architecture magnifique post-fonctionaliste du début du XIX ème dont les volumes se prêtent à ça. Un chantier assez grand, respectueux du site et qui est aller chercher d'autres ...



Le lieu historiquement, ce sont des anciens abattoirs comme l'indique le nom, qui ont été construit au début du XIX ème siècle et qui ont marché assez tard jusqu'en 1988. Il manquait à Toulouse un grand lieu pour l'art moderne et contemporain.Il y avait cette surface de disponible qui est une architecture magnifique post-fonctionaliste du début du XIX ème dont les volumes se prêtent à ça. Un chantier assez grand, respectueux du site et qui est aller chercher d'autres