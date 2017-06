Troyes dans l'Aube, De la bonneterie au champagne, un monde à découvrir - Plus d'infos - Suite Ville chargée d'histoire, Troyes est connue pour sa cathédrale, ses maisons à pans de bois, ses hôtels particuliers mais aussi les Foires de Champagne qui forgèrent l'identité de la ville pendant des siècles. Plus récemment, c'est la bonneterie qui fit la fortune de la cité et des alentours. Si un musée retrace les grandes heures de cette industrie, des usines et de nouvelles marquent continuent de faire confiance au savoir-faire des ouvrières. La région de Troyes est aussi réputée pour ...

Nous sommes dans le département de l'Aube, en région Champagne-Ardennes.

Quelle ville magnifique. Le patrimoine de Troyes est riche, témoignage d'un glorieux passé historique. Ville de bois, de pierre, de verre et de fer, Troyes vous réserve de belles surprises architecturales avec sa cathédrale, ses hôtels particuliers, ses églises aux vitraux magnifiques, sans oublier les typiques maisons à pans de bois. Se promener dans Troyes, c'est comme remonter le temps. On s'attendrait presque à croiser le poète ...



Bonjour Sylvie. Merci de nous accueillir dans la belle ville de Troyes puisque j'ai déjà eu l'occasion de m'y balader un petit peu et c'est vrai que c'est une ville magnifique à laquelle vous êtes attachée. Cela fait maintenant pas mal d'années que vous êtes guide pour l'Office de Tourisme. La ville de Troyes s'est construite au fil des siècles avec plusieurs périodes. Quelles sont-elles ?



Sylvie Coulonval

C'est vrai ! Pour abréger, notre histoire peut ...



Nous avons quitté Troyes. Nous sommes à quarantaine de kilomètres au Sud-Est de Troyes, dans la « côte des Bars ». Nous sommes précisément dans la commune d'Essoyes. Traversé par la rivière l'Ource, Essoyes est un joli village connu pour avoir accueilli pendant de nombreuses années le peintre Pierre-Auguste Renoir qui avait sa maison ici, derrière moi, mais aussi son atelier. Pierre-Auguste Renoir venait donc souvent à Essoyes en compagnie d'Aline, son épouse, qui était originaire d'ici, mais ...



Troyes dans l'Aube, De la bonneterie au champagne, un monde à découvrir - Champagne ! - Suite La campagne autour de Troyes est très belle, notamment au Sud-Est de la ville, c'est la côte des Bars. Rappelons que le département de l'Aube représente ¼ de la production de champagne et dans chaque bouteille, c'est 1,2kg de raisin. Nous n'avons pas résisté au plaisir de vous faire rencontrer des passionnés de la vigne, des viticulteurs. Nous irons tout d'abord à Loches sur Ource où se trouve la maison familiale Richardot puis nous vous emmènerons à Urville pour découvrir ...

La ville de Troyes et le département de l'aube dans sa généralité sont étroitement associés à l'industrie de la bonneterie qui connut son apogée à la fin du XIXème siècle mais qui trouve ses origines dès les foires médiévales de Champagne. A Troyes, le musée de la bonneterie retrace cette histoire. Une histoire qui est loin d'être terminée contrairement à ce que l'on pourrait croire puisque de nouvelles marques voient encore le jour comme « Le Garçon français ...



