Ayant subi peu de modifications au fil des siècles, il présente une richesse architecturale très intéressante et notamment une chapelle dont la finesse des sculptures est remarquable.



Accueillis par le comte et la comtesse Loïc de Ternay, les visiteurs auront la sensation de ...



Mais nous sommes tous proche également du Maine et Loire, à quelques kilomètres seulement de l'abbaye de Fontevraud ou encore de la ville de Saumure.

Ce qui signifie que Ternay est le point de départ idéal pour des excursions touristiques.

Mais le château de Ternay en lui-même est aussi une belle destination touristique.

Nous sommes ici devant un château dont les partie les ...



Un château avec ses tours, ses douves, son parfum de mystère, comme si une princesse endormie attendait ici que son prince vienne la réveiller.

Le château de Ternay semble sortie tout droit d’un conte de l’enfance. Et pourtant, son histoire est bien réelle et n’a pas toujours été associée au charme et à la quiétude qu’il dégage de nos jours.

Sur ...



Bonjour et bienvenue à Ternay

Merci de nous recevoir. Vous êtes comte de Ternay et votre famille est ici depuis plus de 400ans.

Ici entre Anjou, Poitou et Touraine, on est étonné de trouver ici en pleine campagne un château d’une telle richesse architecturale. Brièvement, quelle est l’histoire de ce château ?

C’est un chevalier, Bertrand de Beauvau, tombé éperdument amoureux de la princesse Françoise de Brézé.

Il décide de lui faire un cadeau somptueux puisqu’il décide de lui ...



Aujourd’hui, entre les chambres d’hôtes, les soirées musicales, les visites, les animations pour les enfants il y a 1001 façons de découvrir le château de Ternay, et toute la famille se sent impliquée.

Et le parc aussi devient un lieu incontournable, notamment avec la récolte des truffes. ...



