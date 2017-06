: le 1er programme audiovisuel sur le Net dédié au tourisme

Chaque émission met en avant les différentes facettes d'une destination :

- Des images de qualité pour promouvoir le lieu

- Des interviewes et des rencontres pour lui donner vie

- Des thématiques originales pour valoriser son identité et ses publics

- Des sujets écrits et commentés pour renforcer son attractivité



Qu'est-ce-que WebTvTourisme ?

Web Tv Prod Structure entièrement dédiée à la vidéo sur Internet proposant une solution globale et intégrée : captation, montage, création, intégration, hébergement, diffusion en streaming de vidéo flash (web tv, site vidéo, bannière vidéo, vidéo mail, vidéo flash) diffuse les web tv suivantes :

Web Tv Tourisme : web tv exclusivement dédiée à la découverte audiovisuelle du patrimoine touristique sur Internet - webtvtourisme votre office de tourisme en vidéo.

Web Tv Culture : web tv sur l'actualité des livres en vidéo (émissions, interviews, reportages chez les auteurs, écrivains, romanciers) - webtvculture l'actualité littéraire en vidéo.

