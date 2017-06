Zoo Parc de Beauval Les plus beaux animaux du monde - En quelques mots - Suite En plein cœur des châteaux de la Loire, entre Tours, Blois, Chambord et Chenonceaux, le Zoo Parc de Beauval est un lieu enchanteur. Créé en 1980 par Françoise Delord, il s’étend aujourd’hui sur 22 hectares et accueille plus de 4000 animaux. Par sa configuration, la diversité de la faune présentée, les attractions proposées mais surtout par les soins et l’attention portés aux animaux, le Zoo Parc de Beauval est classé comme l’un des 15 plus beaux zoos d’Europe. Outre la rencontre ...

41110 Saint Aignan sur Cher

Tél : 02-54-75-50-00



Horaires, tarifs & infos pratiques sur

www.zoobeauval.com



Avec ses 22 hectares, le Zoo Parc de Beauval est l’un des parcs zoologiques les plus importants d’Europe. Ce qui signifie que lorsque vous viendrez ici, vous allez vous balader, vous allez prendre le temps de flâner. Il faut bien compter au minimum une journée, voire deux journées pour ...



Mathieu Galand

Co-responsable de la nurserie :

« Alors dès que l’oisillon éclot, on va d’abord le réhydrater pendant huit heures et après au bout de ces huit heures, il va recevoir son premier repas, ça va être une bouillie à base de céréales et d’œufs. A partir ...



Cet oisillon vient de voir le jour dans la nurserie du parc. Il ne pèse que 10 grammes et est très fragile. Il est d'abord hydraté toutes les heures, avant son premier vrai repas.

Mathieu Galand

Co-responsable de la nurserie :

« Alors dès que l'oisillon éclot, on va d'abord le réhydrater pendant huit heures et après au bout de ces huit heures, il va recevoir son premier repas, ça va être une bouillie à base de céréales et d'œufs. A partir ...

Posté par : zoo le 27/12/2012

visite du zoo de beauval le 27 DECEMBRE NOUS PENSIONS VOIR UN TRES BEAU ZOO AVEC DES ANIMAUX AYANT DE L ESPACE NOUS AVONS ETE TRES DECU LES PAUVRES GIRAFES PARQUER DANS UN TOUT PETIT ESPACE RENFERME DANS UN HANGARD UN PAUVRE RHINOCEROS DANS UN ENCLOS DE BARRE DE FER DES SINGES DANS DES TOUTES PETITES CAGES SANS ARBRES AVEC DE LA VERDURE MAIS DES CAGES EXTREMENTSS SALES NOIRES ON ATTIRE LES GENS AVEC LES PANDAS MAIS LE RESTE EST MAL ENTRETENU QUEL HONTE DE LAISSER SES ANIMAUX DANS CET ETAT TOUJOURS LA MEME CHOSE LE COMMERCE

Posté par : lydie le 19/08/2010

Je confirme!!! J'ai passé 2 jours en famille cet été à Beauval. Le zoo est splendide avec des animaux inattendus. Beau spectacle aquatique.

Nous avons profité aussi de l'hôtel avec la piscine que les enfants ont bien apprécié après la visite.

Destination à recommander. Posté par : marco le 28/06/2010 Je connais Beauval, c'est absolument génial. C'est le plus beau zoo que j'ai vu en France. Idéal en famille. En revanche, je ne savais pas qu'il y avait un hôtel. J'y penserai quand j'y retournerai. Continez, vos émissions sont très bien faites ! Zoo Parc de Beauval Les plus beaux animaux du monde - Commentaires - Suite